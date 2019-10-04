شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يتدخل لإنهاء خلاف قديم...بتوجيه من الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمير سعودي يتدخل لإنهاء خلاف قديم...بتوجيه من الملك سلمان

تدخل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، لإنهاء خلاف استمر بين أسرتين قرابة عشرين عاما.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، أنهى الأمير تركي ضمن مبادرة السلم المجتمعي التي أطلقها منذ أشهر خلافا استمر قرابة عشرين عاما بين أسرتي آل محيا وآل لافي من بللحمر شمال مدينة أبها.

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وقال الأمير في حديثه للأهالي: "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فيتحقيق السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع؛ أزف لكم البشرى بإنهاء هذا الخلاف الذي قارب عشرين عاماً بين هاتين الأسرتين العريقتين من بللحمر".

وتابع: "المجتمع المترابط بقيمه الثرية هو الذي يسير بثبات نحو مستقبل زاهر، وأن القيمة الثرية هي قيمة العفو والصفح والتسامح الذي نريد جميعاً إعادة تفعيلها في هذا المجتمع".

وأشار الأمير إلى أن "الصلح والعفو والتسامح من الأمور التي أمرنا الله بها، ومن الصفات الحميدة التي هي في الأصل أخلاق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي حثَّ أمته على العفو والصفح من دون تحديد لنوع الإساءة وطبيعتها".

