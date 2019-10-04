كيف تقود الميليشيات الشباب للقتال في صفوفها؟

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كشفت تفاصيل واقعة جديدة، عن الطريقة التي تستدرج بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، الشباب للقتال في صفوفها ضد الشرعية والتحالف العربي .



وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن المواطن اليمني عبد الرحمن الصبري (50 عاما) في صنعاء قبل يومين وهو من محافظة تعز (جنوب غرب) توفي كمدا على نجله الأوحد الذي قتل وهو في صفوف الميليشيات الحوثية بعد أن استدرجته للقتال معها مقابل راتب بسيط لا يفي بأقل متطلبات الحياة.

وتشير الصحيفة إلى أن الحكاية بدأت عندما استقطب أحد المشرفين الحوثيين في صنعاء نجل عبد الرحمن الوحيد البالغ من العمر 18 سنة أو يكاد، ليصبح أحد المنتمين إلى قوات النجدة التابعة للميليشيات التي يقودها القيادي أحمد علي جعفر والملقب «أبو آلاء».

ولم يشفع لهذا المراهق صغر سنه وعدم خبرته القتالية كما لم يشفع له عند الجماعة المتعطشة للدماء كونه وحيد أبويه من الذكور، لذلك دفعت به مع آخرين كما هو دأبها إلى إحدى جبهات القتال ليعود جثة هامدة بعد أسابيع وفق ما أفاد مقربون من العائلة لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر الخاصة أن الجماعة الحوثية في بداية الأمر، استقطبت الفتى اليافع بجسده النحيل ليكون ضمن ما تسميه «اللجان الشعبية» وهي مكون ميليشياوي خارج التصنيف الرسمي للقوات الحكومية التي أخضعتها الجماعة لها بعد الانقلاب، وذلك قبل أن يتم إلحاقه بقوات النجدة الخاضعة للجماعة ومقرها في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد مقتل الفتى، لم تكلف الجماعة الحوثية - وفق مقربين من العائلة - نفسها بتقديم أي شيء لأسرته التي تعاني من الفاقة، والمكونة من أب كبير في السن وأم وابنتين صغيرتين، بل شددت على والده عبد الرحمن الصبري ليلتحق بالخدمة في إحدى نقاط التفتيش التابعة للجماعة في أحد شوارع صنعاء مقابل استمرارها في دفع الراتب الضئيل الذي كانت تدفعه لابنه القتيل وهو 30 ألف ريال يمني (ما يعادل 50 دولارا).

وبحسب الشهادات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أخبر القادة الحوثيون والد الفتى بأنه إن لم يخدم مع الجماعة فإنها ستخفض المبلغ إلى عشرة آلاف ريال فقط، الأمر الذي دفعه للموافقة حرصا منه على تسخير المبلغ لإطعام زوجته وابنتيه.

لم تتوقف المأساة عند هذا الحد، فبعد شهرين من موافقة عبد الرحمن على الالتحاق بالخدمة في إحدى النقاط التابعة للميليشيات تعرض لحادث مروري من قبل دراجة نارية الأمر الذي أصيب جراءه بكسور متفرقة في جسمه خضع معها لعدد من العمليات الجراحية.

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن الجماعة الحوثية قامت بنقل عبد الرحمن إلى منزله، وتركته لأوجاعه وفقره وقامت بقطع الراتب الضئيل الذي كانت تدفعه له نهائيا لأنه - بحسب المقربين منه – لا ينتمي للسلالة الحوثية فضلا عن كونه من محافظة تعز التي ينظر الحوثيون إلى أبنائها باستعلاء مقيت.

ويقول الشهود على القصة إن الجماعة الحوثية حينما يكون القتيل أو المصاب من عناصرها القادمين من صعدة أو المنتمين سلاليا إلى زعيمها عبد الملك الحوثي، تكون معاملته على نحو مغاير تماما، بخلاف إن كان من رجال القبائل أو ممن تطلق عليهم الجماعة وصف «الزنابيل» وهو وصف تحقيري يقابله وصف «القنديل» من هو من السلالة الحوثية.

ولم يكلف القيادي الحوثي «أبو آلاء» المعين قائدا لنجدة الجماعة والمنتمي إلى منطقة ضحيان في صعدة، نفسه لكي يمنح عائلة عبد الرحمن حتى سلة غذائية يسدون بها جوعهم، على الأقل، رغم علمه بحكايتهم بل وبعلم واطلاع وزير داخلية الجماعة وعم زعيمها عبد الكريم الحوثي، وفق ما أفادت به المصادر الخاصة لـ«الشرق الأوسط».

بعد نحو ثلاثة أشهر من إصابة عبد الرحمن الصبري ولزومه المنزل لم يكن أمامه إلا أن يفارق الحياة كمدا على وضع أسرته وعلى نجله الوحيد الذي قتل وهو لا يزال في مقتبل العمر في خدمة جماعة متوحشة ومتجردة من الإنسانية.

وحتى مع وفاته، لم تحرك الميليشيات ساكنا - كما يقول مقربون منه - تجاه أسرته المكونة من زوجته وابنتيه، بل إن صاحب المنزل الذي كانوا يسكنون فيه وهو من أتباع الجماعة الحوثية قام بطرد العائلة دون رحمة بعد يوم من وفاة عائلها.

وفيما تعد هذه القصة المأساوية أنموذجا قاتم السواد على سلوك الميليشيات تجاه أتباعها، أفاد أحد المقربين من أسرة عبد الرحمن، بأن أحد فاعلي الخير الذين لا علاقة لهم بالجماعة قام بإيواء الأم والبنتين في بدروم إحدى البنايات على نفقته الشخصية بعد أن وجدهم في العراء دون مأكل أو مشرب أو مسكن.

ويؤكد حقوقيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تخصص مليارات الريالات سنويا لمصلحة مؤسستي القتلى والجرحى التابعتين لها، إلا أن أغلب هذه الأموال تذهب إلى جيوب قادة الميليشيات وإلى تشييد المزيد من المقابر، فيما تواجه أسر القتلى ظروفا غاية في الصعوبة.

وحذر الحقوقيون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» المواطنين اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة من خطورة الركون إلى شعارات الميليشيات الخادعة التي تستدرجهم بها إلى صفوفها للقتال، لجهة أن مصيرهم سيكون في الأغلب مثل مصير عبد الرحمن الصبري وعائلته المنكوبة.

وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أفادت بأن الجماعة الحوثية أنشأت دائرة خاصة تتبع رئاسة مجلس الانقلاب مهمتها الإنفاق على أتباع الميليشيات القادمين من صعدة واستئجار المنازل وشراء الأراضي لهم، على حساب بقية أتباع الجماعة من محافظات أخرى مثل تعز وإب وذمار.