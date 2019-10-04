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صنعاء - ياسمين الخيامي - اول دولة عربية تمنع اليمنيين الشماليين من دخول اراضيها وتسمح فقط للجنوبيين ( وثيقة رسمية )

2019/10/04 الساعة 10:08 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

سخر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماي من فرض السلطات الامنية في عدن من دخول المواطنين من المحافظات الشماليين من دخولها وعلق الناشط الجنوبي عبد الصمد يحيي الفليان قائلا "ادولتنا الرشية التي لاوجود عليها على الخارطة العالمية تعلن هذا القرار العنصري الذي يجعل العالم يلعن كل قيادي جنوبي وأضاف " دولة مجاورة تمنع الشماليين من الدخول اليها ".

وكانت وثيقة صادرت عن سلطات أمن مدينة عدن، العاصمة السياسية المؤقتة لليمن، تمنح مواطنا تصريحا مُخصيا للأجانب لتمكينه من دخول المدينة، أثارت غضبا واسعا بين كثير من اليمنيين.

واعتبرت الوثيقة الرسمية المواطنين اليمنيين القادمين من المحافظات الشمالية مثل الأجانب الذين يتوجب حصولهم على تصريح عبور للدخول، وهي خاصة بأكاديمي في جامعة صنعاء، وصادرة عن إدارة الأمن في عدن.

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وجاء في نص الوثيقة الصادرة يوم 7 مارس/ آذار الجاري: "الأخوة مسؤولي نقاط تفتيش محافظات الضالع، ولحج، وعدن. الموضوع: تصريح مرور للأجانب. يُصرح للدكتور جميل أحمد عون، يمني الجنسية، بدخول محافظة عدن، على أن يغادر يوم 26 من الشهر نفسه"، وذيل التصريح بختم رسمي من فرع وزارة الداخلية اليمنية في عدن.

واعتبر الناشط اليمني، جلال الصياد هذا الإجراء "تكريسا للانفصال"، وكتب على صفحته بموقع "فيسبوك": "هذا تصريح مرور للأجانب صادر عن وزارة الداخلية في عدن التي تمثل الحكومة الشرعية، والشخص المصنف أجنبيا هو يمني، ودكتور في جامعة صنعاء، وترويسة وختم التصريح مكتوب عليه (الجمهورية اليمنية). إنه تكريس عملي للانفصال من جهة رسمية تتبع الحكومة الشرعية".

وتساءلت الأكاديمية في جامعة صنعاء، نجلاء أبو أصبع، "عن الأجندة الإقليمية الدولية التي ينتظرها اليمن؟". كتبت: "يبدو أننا أمام مؤامرة كبيرة تقودها أطراف إقليمية ودولية. أين موقف الحكومة الشرعية من هكذا مؤشرات خطيرة؟، الوطن يضيع من بين أيدينا".

وأكد المواطن سمير البعداني أن هذه الممارسات لن تحقق الانفصال، لكنها "قد تزرع الضغينة والأحقاد بين اليمنيين"، : "يسمح الجنوبيون بدخول عدن على الدوام، فعدن مليئة بأبناء المحافظات الشمالية ولا يعترضهم أحد، لكن أحيانا تحدث بعض الممارسات غير اللائقة من أفراد الأمن".

وطالب الأجهزة الأمنية في عدن بتوعية عناصرها حول كيفية التعامل مع المواطنين. "يجب على إخواننا الجنوبيين أن يتفهموا ظروف سكان المحافظات الشمالية الذين لم يعد لديهم سوى عدن للبحث عن حقوقهم. كما أن مطار صنعاء معطل، ومن يريد السفر لا يجد سوى مطار عدن أو سيئون".



ويتولى إدارة الأمن في عدن اللواء شلال علي شائع، وهو حليف قوي للإمارات، ويُحسب من الموالين لما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي".

وهذا ولم تعلق إدارة الأمن بعدن، بشأن التوجيه.

وتقوم قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في الضالع ولحج (جنوب)، بين الحين والآخر بمنع أبناء المناطق الشمالية من الدخول إلى العاصمة السياسية عدن جنوبي البلاد، كما نظمت خلال السنوات الماضية حملات لطرد أبناء محافظات الشمال من الجنوب.