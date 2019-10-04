شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل : الحوثيون يعلنون قبل قليل عن عملية عسكرية كبرى في عمق السعودية وسقوط مئات القتلى و40 طلعة جوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن الحوثيون في اليمن، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف العربي خلال المرحلة الثانية من العملية العسكرية “نصر من الله” في محور نجران (جنوبي السعودية).

وقال المتحدث العسكري باسم القوات الحوثية، يحيى سريع، في مؤتمر صحافي، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة التابعة للحوثيين، إن “القوة الصاروخية نفذت 6 مهام في المرحلة الثانية من العملية العسكرية أبرزها عملية دك مطار نجران”.

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وأضاف أن “سلاح الجو المسير نفذ أيضا 16 طلعة والدفاع الجوي نفذ 40 عملية تصدت لمروحيات الأباتشي بمختلف أنواعها في إطار المرحلة الثانية”.

وأوضح سريع أن المرحلة الثانية أسفرت كذلك عن “تدمير أكثر من 120 مدرعة وآلية وقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف العربي”.

وكان سريع قد كشف، الأحد الماضي، عن تفاصيل المرحلة الأولى من عملية “نصر من الله” التي اعتبرها “أكبر عملية استدراج منذ بدء العدوان على اليمن”.

ووفقا للحوثين، فإن العملية أسفرت عن “محاصرة ثلاثة ألوية من مرتزقة الجيش السعودي وفصيل من المجندين السعوديين ومقتل ما يزيد عن 500 من أفراد جيش العدو، بالإضافة إلى اغتنام مئات الآليات والمدرعات السعودية وكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري”.

وكان التحالف العربي قد وصف على لسان متحدثه تركي المالكي، أمس الإثنين، حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين، بأنه “مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات”.