شكرا لبحثكم عن خبر صورة لمكة من الفضاء بعدسة الرائد الإماراتي هزاع المنصوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الرائد الإماراتي هزاع المنصوري على حسابه في "تويتر" صورة التقطها من الفضاء لمكة المكرمة.

وعلّق المنصوري على الصورة كاتباً: "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وكان المنصوري قد نشر مساء 29 سبتمبر/أيلول أول صورة يلتقطها من محطة الفضاء الدولية عبر عدسته. وغرّد حينها كاتباً: "وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء بعدستي، وألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".

وكان هزاع علي المنصوري قد انطلق الأربعاء الماضي في أول رحلة لرائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، مع أوليج سكريبوتشكا من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وجيسيكا مير من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، وذلك من مركز بايكونور كوزمودروم في كازاخستان في مهمة تستمر 187 يوماً بمحطة الفضاء الدولية.

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