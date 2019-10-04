شيخ سقطرى يروي قصة التحول في التحالف السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

قال شيخ مشايخ سقطرى عيسى سالم بن ياقوت، إن التحالف السعودي الاماراتي ظل طريقه في اليمن وأصبح قوة احتلال.

وأضاف في تصريحه لصحيفة المونيتور الأمريكية أن اليمنيون سيواجهون “الاحتلال” في سقطرى بالمهرة حتى بالحجارة.

وكشف الشيخ بن ياقوت عن شراء الإماراتيين مساحات من الأراضي على سقطرى، بما في ذلك المناطق الساحلية والمحميات الطبيعية التي لم يكن من المفترض بيعها.

وقال إن “هذه المناطق لم يتم بناؤها بعد، ولكن هناك قلق بين السكان المحليين بشأن الآثار المترتبة على النظام الإيكولوجي الدقيق في سقطرى”.

واختتم بن ياقوت يوم 25 سبتمبر/أيلول رحلة استمرت أسبوعاً إلى واشنطن حيث تحدث مع أعضاء في الكونجرس حول الوضع في اليمن وخاصة الأوضاع في أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة شرقي البلاد.

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واكد أن دور الإمارات في جنوب اليمن هو دور مدمر إلى حد كبير.

مضيفاً: “هناك مجموعة من الإماراتيين لهم دور نشط في سقطرى”. مضيفاً: “إنهم يخدعون الناس بأنهم سيبدأون مشاريع التنمية لهم وبناء الطرق لهم ومنحهم فيلات، لكنهم يفعلون العكس… في كل مرة يأتون إلى سقطرى، يأتي عدم الاستقرار معهم “.

وأشارت صحيفة المونيتور إلى أن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن لم تستجب لطلبات التعليق على الوجود الإماراتي في سقطرى أو دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الموقع: لفتت التصميمات السعودية في المهرة اهتمام عمان المجاورة، والتي قيل إنها دخلت في نزاعات مع السعودية حول دور الأخيرة في المحافظة.

وأصر بن ياقوت على أن دور عمان في المهرة هو دور إيجابي إلى حد كبير يحدده عدم التدخل والدعم الإنساني.

واختتم بن ياقوت قائلاً: “بغض النظر عن مقدار قدومهم إلى هنا ومحاولة احتلالنا، فإن الشعب اليمني لن يستسلم ولن ينحني لأحد إلا لله. صحيح أنهم يمتلكون القوة والمال والسلاح … لكننا سنقاتلهم بالحجارة. اليمن موجود منذ آلاف السنين، وبلد موجود منذ 50 عامًا سيحتل هذا المكان؟ لا يمكن. لا أحد سيوافق على هذا”.