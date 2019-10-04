شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك يصحون على هذا الخبر الصاعق بعد الاعلان رسميا قبل قليل عن اغتيال هذا البطل الجنوبي البارز ( الاسم + تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك يصحون على هذا الخبر الصاعق بعد الاعلان رسميا قبل قليل عن اغتيال هذا البطل الجنوبي البارز ( الاسم + تفاصيل ) 2019/10/04 الساعة 09:19 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

اغتال مسلحون مجهولون قياديا في الحزام الامني بمديرية مودية صباح اليوم. وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان مسلحين اطلقوا النار على عبدالله عبدالمطلب شرق مدينة مودية واردوه قتيلا في الحال. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ونقل مواطنون عبدالمطلب الى مستشفى مودية لكنه كان قد فارق الحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك يصحون على هذا الخبر الصاعق بعد الاعلان رسميا قبل قليل عن اغتيال هذا البطل الجنوبي البارز ( الاسم + تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.