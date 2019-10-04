شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات بحماية الرياضيين من التعسف الإداري والمالي في مرافق عملهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب عدد من الرياضيين "بحماية أبطال الرياضة ونجومها " مما أسموه " تعسف إدارات المرافق المدنية والعسكرية التي يعملون فيها " وإصدار قانون ملزم يحفظ حق اللاعب والإداري والمدرب الذي يمثل الوطن في المشاركات الخارجية ويتعرض للإجراءات التعسفية بعد العودة من المهمة ومباشرة عمله في هذا المرفق أو ذاك.

وفي هذا الصدد قال الرياضي المخضرم علي مرشد عقلان في منشور لقي ترحيبا وتأييدا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي :" نظرا لما يتم التعامل به لكل لاعبي الفرق الوطنية لكل الالعاب الرياضية والاجهزه الفنية المرافقة والعاملة في تهيئة الفرق الوطنية(متفرغين) من تعسف إداري ومالي من قبل عدد من رؤوساء المرافق المدنيه والعسكريه فإن المرحلة الحالية التي تشهد تناميا في عدد من الألعاب الرياضية وأيضا في البنى الداخلية لعدد من الألعاب الجماعية والفردية؛ يجب أن يتم فيها حماية هؤلاء الأبطال والنخبة من الرياضين الفنيين والاداريين من قبل الدولة ممثلة برئيس الجمهورية من خلال اعتبار كل من يمثل الوطن في أي منتخب أو محفل رياضي.. لاعبا أو اداريا أو فنيا..في الداخل أو الخارج ؛ اعتباره في مهمة رسمية.

وعبر مرشد وعدد آخر من المهتمين الذين تفاعلوا مع المنشور عن الأمل في تجاوب وزارة الشباب والرياضة والوزير نايف البكري مع مثل هذا المطلب ودراسته لتقديمه إلى القيادة العليا في الدولة نظرا لأهمية الموضوع المشار إليه.