شكرا لبحثكم عن خبر احدث ظهور للرئيس محمد سالم باسندوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الشخصية الرياضية والوطنية احمد القعطبي اليوم صورة تجمعه برئيس مجلس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوة الذي زاره للاطمئنان عليه بعد اجراءه عملية جراحية دقيقة أمس في القاهرة.

وكتب القعطبي معلقا على الصورة التالي:

Advertisements

" شرفني اليوم بالزيارة إلى حيث أقيم.. استاذنا الكبير والوطني الغيور محمد سالم باسندوه.. رئيس مجلس الوزراء السابق.. والأخ والصديق العزيز.. د. علي عبدالكريم..الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية.. للإطمئنان على صحتي

بعد اجراء العملية الجراحية..فشكرا لهما ولكل من زارني او اتصل بي".