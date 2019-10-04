شكرا لبحثكم عن خبر بعد العثور على جثة شاب «مربوط» بإحكام من أبناء إب في ساحل أبين.. الكشف عن هوية الجناة من قبل أمن عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب/ محمد مزاحم في جريمة تعد من أبشع الجرائم خلال الفترة الحالية ، عثر أفراد شرطة خور مكسر بمحافظة عدن على جثة الشاب احمد عبدالواحد من ابناء الحمامي مديرية الظهار محافظة إب ، داخل الباص الخاص به نوع (فوكسي) بالقرب من ساحل أبين ، وقد قتل بطريقة بشعه ، وتم وضعه في في كيس وهو مكبل (مربوط) بقدميه ويديه ..!!

وفي اتصال مع أخ الضحية المتواجد حاليا بمدينة عدن أكد ان من يقف وراء جريمة قتل اخيه "احمد" معروفين ..

موضحا ان اخيه #احمد قتل بسبب خلاف مع أشخاص من محافظة المحويت ، لديهم ملحمة (جزاره) في عدن ، كان اخوه يقوم بييعهم أغنام ومواشي بالأجل ..!

ويوم الجمعة الماضية راح "احمد" إلى محلهم (الملحمة) ليتخلص منهم المديونية والتي وصلت إلى مليون وستمائة الف ريال ، حسب الموعد المتفق بينهم..!

فتم إقناعه ان الفلوس بالمنزل ، فذهب معهم للمنزل لاستلامها ..!!

فتم قتله بالبيت من قبل المتهم الرئيسي (فؤاد احمد حسن) وبمساعدة أثنين من اخوته ، واخذ ما بحوزته من مال والمقدر بمليون ريال ، ثم قاموا بربطه ربطا محكما لا يجيده إلا ذو خبرة..!!

ثم أخذوه فوق الباص الخاصه به ، ورموا به في ساحل أبين..!!

وعندما علموا بقدومنا إلى عدن ، قاموا بأخذ عوائلهم ، والسفر إلى محافظة المحويت..!!

ويتابع أخ الضحية حديثه ، عقب وصولنا إلى مدينة عدن لمتابعة القضية ، حقيقة لقينا تجاوب كبير من قبل الأجهزة الأمنية بعدن ، حيث تم القبض على عم القاتل ، وهو الآن مسجون في شرطة خور مكسر بعدن ..

اضافة إلى عمل بلاغ إلى إدارة أمن محافظة المحويت بالاشخاص الثلاثة المتهمين بقتل أخي ، وما زلنا ننتظر تحرك أمن المحويت للقبض عليهم وإعادتهم إلى عدن لينالوا جزائهم الرادع ..

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