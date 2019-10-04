شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس البيض يستعد للعودة الى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف بعض المصادر غير المؤكده أن تحضيرات تجري خلف الكواليس لعودة الرئيس الاسبق إلى مدينة عدن , مشيرا ان الرجل سيحظى بحراسة مشددة يجري التحضير لها حاليا في دولة خليجية .

ونقل مجتهد عن مسؤول يمني ان تقلبات وتغيرات سياسية قد تشهدها الساعات القادمة في اليمن , منوها أن هناك تحركات سرية يجري التحضير لها بدأت بالزيارة المفاجئة والغير معلن للمبعوث الأممي إلى صنعاء الثلاثاء واللقاء بعبدالملك الحوثي قبل ان يغادرها الاربعاء .

ولم يشير مجتهد عن الدور السياسي الذي يمكن ان يلعبه البيض .

المصدر : مواقع اخبارية يمنية

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