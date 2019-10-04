شكرا لبحثكم عن خبر محامي عفاش: الشرعية بحاجة للغربلة من الداخل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل صالح، الشرعية من "طعنة قاتلة ستقضي عليها تماما". وقال المسوري في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي" بأن "الشرعية بحاجة إلى غربلة من الداخل، وإعادة النظر في أصحاب الطعن من الظهر".

وأضاف: "وتحديدا الذين لسانهم مع الشرعية وسيفهم مع أعدائها فهذا الإجراء الذي سيحسم الأمر".

وختم بالقول: "مالم فترقبوا الطعنة القاتلة منهم والتي ستقضي على الشرعية تماما.. عجلوا بهم قبل أن يعجلوا بكم فهم يتحركون في كل مكان".

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