شكرا لبحثكم عن خبر الشيخ الغادر يوجه نصيحة أخيرة للحوثيين قبل فوات الاوان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الشيخ خالد بن ناجي الغادر، الخميس، نصيحة أخيرة لمليشيا الحوثي قبل فوات الاوان.

وكتب الغادر، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" " نصيحة للحوثيين اصرفوا مرتبات الشعب قبل فوات الأوان".

واضاف الغادر: " وقبل ما يخرج الشعب اليمنيون ينكل بكم، اصرفوا قبل ما يخرج يحرق الاخضر واليابس، فقد زاد صبر الشعب على أعمالكم القذرة، فاذا خرج فو الله وتالله ماعد يتوقف، وانكم لا تشوفوا العجب العجاب".

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ودع الغادر رجال القوات المسلحة والأمن والقوات الخاصة والحرس الجمهوري، الى استجماع قواهم لليوم الموعود، وأن لا يركزوا الا على تحرير صنعاء، لكون اليوم الموعود قادم .. قادم".

وختم الغادر تغريداته قائلا: ليست اليمن بالعراق وليست بإيران، فان صبر اليمنيين له حدود".

وكانت مصادر قبلية، أكدت أن انشقاق، شقيق الشيخ خالد الغادر، شيخ مشايخ خولان الطيال والقيادي البارز في حزب المؤتمر، الشيخ محمد بن ناجي الغادر، عن مليشيا الحوثي، وتأييده للشرعية، بعد اغتيال الحوثيين للرئيس السابق علي عبدالله صالح في انتفاضة ديسمبر 2017، يُبشر بفتح جبهة جديدة في خولان، تسهل اقتحام صنعاء.