شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري في لحج يودي بحياة امرأة ويصيب زوجها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر أمني بمحافظة لحج، مساء اليوم الخميس، بوقوع حادث مروري مروع.

وأوضح المصدر لـ"المشهد اليمني" أن الحادث الناتج عن انقلاب سيارة بالقرب من نقطة الجبلين في مديرية الحبيلين، أدى الى وفاة واصابة رجل و زوجته.

Advertisements

واشار المصدر أن المواطن الذي وقع عليه الحادث ينحدر من مديرية الشعيب، محافظة الضالع، وأدى إلى وفاة زوجته واصابته بجروح و إصابات خطيرة.

وتشهد أغلب الطرق في المحافظات اليمنية، حوادث مرورية تحصد الاف الضحايا بشكل سنوي.