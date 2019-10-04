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حادث مروري في لحج يودي بحياة امرأة ويصيب زوجها

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر أمني بمحافظة لحج، مساء اليوم الخميس، بوقوع حادث مروري مروع.

وأوضح المصدر لـ"المشهد اليمني" أن الحادث الناتج عن انقلاب سيارة بالقرب من نقطة الجبلين في مديرية الحبيلين، أدى الى وفاة واصابة رجل و زوجته.

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واشار المصدر أن المواطن الذي وقع عليه الحادث ينحدر من مديرية الشعيب، محافظة الضالع، وأدى إلى وفاة زوجته واصابته بجروح و إصابات خطيرة.

وتشهد أغلب الطرق في المحافظات اليمنية، حوادث مرورية تحصد الاف الضحايا بشكل سنوي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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