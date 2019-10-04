شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يستهدف مواقع حوثية لتفخيخ الزوارق وتجهيز الألغام في الحديدة.. فيديو والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت القوات الجوية في تحالف دعم الحكومة اليمنية الشرعية مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة.
ودمرت مقاتلات التحالف زوارق مفخخة تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر. كما نفذت المقاتلات الحربية غارات جوية على مواقع بمحافظة الحديدة خصصتها الميليشيا الحوثية لتجميع الزوارق المسيرة وتفخيخها وتجهيز الألغام.
فيديو | #التحالف يستهدف مواقع تجميع الزوارق الحوثية المفخخة في الحديدة #الإخبارية pic.twitter.com/PIPpjCsPVl— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2019
فيديو | #التحالف يستهدف مواقع تجميع الزوارق الحوثية المفخخة في الحديدة #الإخبارية pic.twitter.com/PIPpjCsPVl
Advertisements— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2019
فيديو | #التحالف يستهدف مواقع تجميع الزوارق الحوثية المفخخة في الحديدة #الإخبارية pic.twitter.com/PIPpjCsPVl— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2019
فيديو | #التحالف يستهدف مواقع تجميع الزوارق الحوثية المفخخة في الحديدة #الإخبارية pic.twitter.com/PIPpjCsPVl— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2019
فيديو | #التحالف يستهدف مواقع تجميع الزوارق الحوثية المفخخة في الحديدة #الإخبارية pic.twitter.com/PIPpjCsPVl— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2019
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