شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يستهدف مواقع حوثية لتفخيخ الزوارق وتجهيز الألغام في الحديدة.. فيديو والان مع التفاصيل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.