شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن أبرز الهتافات التي سترفع في المظاهرات المرتقبة ضد مليشيا الحوثي و”ايران” من قلب صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية بصنعاء، أن كافة المواطنين يستعدون للخروج في تظاهرات ومسيرات مناهضة لمليشيا الحوثي وارتهانها لإيران. وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المسيرات المرتقبة تأتي نتيجة للأوضاع المعيشية والانسانية الصعبة التي يعيشونها جراء تمرد وانقلاب المليشيا منذ سبتمبر 2014، والتي احالت حياتهم الى جحيم، وسرقت المرتبات والمساعدات الانسانية ورفعت أسعار المواد الغذائية والمياه والمشتقات النفطية الى الضعف رغم انعدامها بين الفينة والاخرى. وبينت المصادر أن المسيرات ستستنكر تدهور العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد والخدمات الصحية وتوقف المشاريع التنموية. Advertisements ولفتت المصادر الى أن المتظاهرين في المسيرات المرتقبة سيرفعون شعارات وطنية يمنية موحدة للجميع، قريبة من التي رفعها المحتجون في العراق، أبرزها "إخوة اصلاح ومؤتمر ..هذا الوطن مش للدّشر".. وتعيش العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا احتقانا وسخطا شعبي غير مسبوق.

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