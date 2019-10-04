إحباط تسلل حوثي في الحديدة مع تصعيد مستمر وقصف مدفعي عنيف

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، الخميس، محاولة تسلل جديدة نفذتها ميليشيات الحوثي صوب مواقعها في الجبلية جنوب التحيتا، بينما تعرضت منطقة الفازة الساحلية بالمديرية للقصف العنيف تزامناً مع قصف مكثف طال شمال وشرق المديرية الساحلية، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية، وتمكنت القوات من رصد تلك العناصر والتعامل معها بقوة وحزم، وأحبطت محاولة التسلل.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت في الأثناء اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وفي ذات السياق، واصلت الميليشيات الحوثية قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا.

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وذكرت المصادر أن الميليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف B10 المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة بشكل عنيف، بالإضافة إلى إطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة.

وفي وقت سابق، شنت الميليشيات قصفاً مكثفاً بالمدفعية والأسلحة الثقيلة على مواقع القوات والمناطق الشمالية والشرقية لمدينة ومديرية التحيتا.

وتجدد القصف داخل مدينة الحديدة على مدينة الصالح، وفي مديرية الدريهمي في الأطراف الجنوبية للحديدة.

وعاودت الميليشيات حشد قواتها صوب منطقة الحبلية التابعة لمديرية التحيتا تزامناً وتصعيدا كبيرا للقصف والاستهداف ومحاولات تسلل.

واتهم بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة، الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، برفض الالتزام ببنود الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، إذ كثفت من عمليات التصعيد على أكثر من محور في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة أواخر العام المنصرم.