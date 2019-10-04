شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اطعمة لا تسبب في زيادة وزنك ابدا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد تخدعك الدعايات التي تقوم بها ماركات الأغذية والأطعمة المختلفة التي تروج دائماً أن منتجاتها صحية وتساعد على إنقاص الوزن ولا تتسبب بزيادته أبداً.

ولكن هناك فقط بعض الأطعمة التي تستحق الدعاية الخاصة بأنها لا تزيد الوزن أبداً بل إنها صديقة للرشاقة، مثل الفشار المصنوع بدون زيت أو زبد، فالكوب الواحد منه يحتوي على 31 سعرة حرارية فقط.

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وهناك أيضاً الكرفس الذي تتكون سيقانه من الماء بنسبة 95%، وبالتالي فهو يساعد على تخليص الجسم من السموم، كما يعمل على إدارار البول وإنقاص الوزن دون قلق من أية اعراض جانبية.

الباذنجان أيضاً من الأغذية المشبعة قليلة السعرات، وكذلك البطيخ والشمام اللذان يدخلان في أغلب أنظمة الرجيم لأن سعراتهما الحرارية قليلة للغاية.

وهناك أيضاً سمك السردين الغني بالبروتينات والأوميغا 3، وبالتالي فهو يحافظ على حيوية الجسم وسريان الدم فيه بانتظام، أما الكوسا والخيار فهما يحفزان الوظائف المعوية ويساعدان على الهضم.