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عاجل : فيديو.. بعد ايّام من مقتل اللواء الفغم ...الملك سلمان يغادر مدينة جدة بصورة مفاجئة ومصدر يكشف...

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عدن - ياسمين التهامي - وثقت عدة مقاطع فيديو، مشاهد فخمة ومهيبة لموكب طائرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فوق أجواء الرياض برفقة مقاتلات حربية.

وظهر في مقاطع الفيديو، الطائرة الملكية وهي تحلق فوق أجواء الرياض، ويصطف من حولها مقاتلات حربية لحراستها واستقبالها.

وعاد خادم الحرمين الشريفين إلى العاصمة الرياض، يوم الأربعاء الماضي، بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.

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ياتي هذا بعد ايّام من مقتل اللواء الفغم في حادثة أعلنت الشرطة انها كانت قتل من قبل احد أصدقائي على خلافات سابقة  

من جانبة قال مصدر مطلع ان مقتل الفغم كان اثناء محاولة اغتيال للملك وأكد ان سلمان يشعر بحالة من الخوف وان ولي العهد يحاول اخفاء ذلك وان الملك عاد الى الرياض للاستقرار واتخاذ قرارات ضد الجهة التي نفذت عملية الاغتيال الفاشلة

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