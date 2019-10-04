شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فيديو.. بعد ايّام من مقتل اللواء الفغم ...الملك سلمان يغادر مدينة جدة بصورة مفاجئة ومصدر يكشف... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وثقت عدة مقاطع فيديو، مشاهد فخمة ومهيبة لموكب طائرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فوق أجواء الرياض برفقة مقاتلات حربية.
وظهر في مقاطع الفيديو، الطائرة الملكية وهي تحلق فوق أجواء الرياض، ويصطف من حولها مقاتلات حربية لحراستها واستقبالها.
وعاد خادم الحرمين الشريفين إلى العاصمة الرياض، يوم الأربعاء الماضي، بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.
ياتي هذا بعد ايّام من مقتل اللواء الفغم في حادثة أعلنت الشرطة السعودية انها كانت قتل من قبل احد أصدقائي على خلافات سابقة
من جانبة قال مصدر مطلع ان مقتل الفغم كان اثناء محاولة اغتيال للملك وأكد ان سلمان يشعر بحالة من الخوف وان ولي العهد يحاول اخفاء ذلك وان الملك عاد الى الرياض للاستقرار واتخاذ قرارات ضد الجهة التي نفذت عملية الاغتيال الفاشلة
لمشاهدة الفيديو اضغط
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : فيديو.. بعد ايّام من مقتل اللواء الفغم ...الملك سلمان يغادر مدينة جدة بصورة مفاجئة ومصدر يكشف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.