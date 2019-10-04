شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لأدوات العمل الخاصة باللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم ومتعلقاته الشخصية تجتاح “التواصل الاجتماعي”... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السعودية صورة لأدوات ومحتويات اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم التي كان يستخدمها في مهام عمله. وعمت الصور مشاعر الحزن السعودية كما لقيت تفاعلاً واسعاً من المغردين الذين واصلوا لليوم الثالث تقديم التعازي والتدوين عبر هاشتاق #عبدالعزيز_الفغم وذلك بعد إعلان شرطة مكة استشهاده بطلق ناري على يد أحد أصدقائه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة لأدوات العمل الخاصة باللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم ومتعلقاته الشخصية تجتاح “التواصل الاجتماعي”... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.