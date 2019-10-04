شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مقتله .. شاهد لحظة تصدي اللواء الفغم لمحاولة اغتيال ”الملك سلمان” .. فيديو وصور تنشر لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة الفعل السريعة وسرعة البديهة التي تمتع بها عبدالعزيز الفغم، حارس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أعلن عن مقتله على يد صديق له بسبب خلاف شخصي.

مقطع الفيديو يظهر الفغم وهو يتحرك نحو أحد حراس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء جمعه العاهل السعودي، الملك سلمان، بعدما لاحظ قيامه بوضع يده في جيبه فانطلق نحوه ونزع يده بصورة لطيفة.

الفغم عمل مع الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، ودفعه هذا الإخلاص والتمكن ليختاره الملك سلمان؛ حارسًا شخصيًا له، وهو ابن بداح بن عبدالله بن هايف الفغم الذي عمل مرافقًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأثار مقتل الفغم، ردود واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة، أن قاتله هو صديقه، ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي بعد مشادة كلامية بينهما في منزل صديق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بيانًا أمنيًا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعي ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.

وأكد البيان أن "الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأوضح أن الفغم توفي بعد نقله للمستشفى، فضلاً عن إصابة صديقه وعامل فلبيني، و5 من رجال الأمن، تم نقله للمستشفى للعلاج.

كما ظهر اللواء #عبدالعزيز_الفغم قبل لقاء الملك سلمان بالرئيس الامريكي ترامب وهو يساعد الملك في ارتداء حذائه .. pic.twitter.com/jih22ZtX5k — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019

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البروفيسور خميني الاخوان@kho12ao

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كما ظهر اللواء #عبدالعزيز_الفغم قبل لقاء الملك سلمان بالرئيس الامريكي ترامب وهو يساعد الملك في ارتداء حذائه .. pic.twitter.com/jih22ZtX5k — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019

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كما ظهر اللواء #عبدالعزيز_الفغم قبل لقاء الملك سلمان بالرئيس الامريكي ترامب وهو يساعد الملك في ارتداء حذائه

لبروفيسور خميني الاخوان

ظهرت فطنته وحرصه على سلامه الملك سلمان في مشهد اخر عند استقبال الملك للرئيس #السيسي اثنا قيام احد حراس الرئيس السيسي بإدخال يده في جيبه توجه #عبدالعزيز_الفغم ليحول بين الحارس وبين الملك .. pic.twitter.com/ZlRVwMJGHc — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019

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@kho12ao

ظهرت فطنته وحرصه على سلامه الملك سلمان في مشهد اخر عند استقبال الملك للرئيس #السيسي اثنا قيام احد حراس الرئيس السيسي بإدخال يده في جيبه توجه #عبدالعزيز_الفغم ليحول بين الحارس وبين الملك ..

ظهرت فطنته وحرصه على سلامه الملك سلمان في مشهد اخر عند استقبال الملك للرئيس #السيسي اثنا قيام احد حراس الرئيس السيسي بإدخال يده في جيبه توجه #عبدالعزيز_الفغم ليحول بين الحارس وبين الملك .. pic.twitter.com/ZlRVwMJGHc Advertisements — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019

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ثم تولى #عبدالعزيز_الفغم اللواء الخاص من الحرس الملكي بعد والده بعدة سنوات واستمر لمدة ١٠ سنوات في العمل كحارس شخصي للملك عبدالله حتى وفاته ونظراً لتفانيه في عمله اصبح الحارس الشخصي للملك سلمان وتم ترقيته من رتبه عميد إلي لواء في يوليو ٢٠١٧ pic.twitter.com/gloB1e6rrZ — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019

">

البروفيسور خميني الاخوان@kho12ao

·

ثم تولى #عبدالعزيز_الفغم اللواء الخاص من الحرس الملكي بعد والده بعدة سنوات واستمر لمدة ١٠ سنوات في العمل كحارس شخصي للملك عبدالله حتى وفاته ونظراً لتفانيه في عمله اصبح الحارس الشخصي للملك سلمان وتم ترقيته من رتبه عميد إلي لواء في يوليو ٢٠١٧ pic.twitter.com/gloB1e6rrZ — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019

"ثريد"

معلومات عن الحارس الشخصي للملوك اللواء/ #عبدالعزيز_الفغم

هو عبدالعزيز بن بداح الفغم المطيري قائد كتيبة الحماية والتعزيز ، والده كان يعمل مرافق شخصي للملك عبدالله رحمه الله برتبة لواء وظل يرافق الملك عبدالله لمدة زادت عن ٣٠ عام .. pic.twitter.com/Ymy8hyWvLC — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019

ثم تولى #عبدالعزيز_الفغم اللواء الخاص من الحرس الملكي بعد والده بعدة سنوات واستمر لمدة ١٠ سنوات في العمل كحارس شخصي للملك عبدالله حتى وفاته ونظراً لتفانيه في عمله اصبح الحارس الشخصي للملك سلمان وتم ترقيته من رتبه عميد إلي لواء في يوليو ٢٠١٧

ثم تولى #عبدالعزيز_الفغم اللواء الخاص من الحرس الملكي بعد والده بعدة سنوات واستمر لمدة ١٠ سنوات في العمل كحارس شخصي للملك عبدالله حتى وفاته ونظراً لتفانيه في عمله اصبح الحارس الشخصي للملك سلمان وتم ترقيته من رتبه عميد إلي لواء في يوليو ٢٠١٧ pic.twitter.com/gloB1e6rrZ — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019 /photo/1 ثم تولى #عبدالعزيز_الفغم اللواء الخاص من الحرس الملكي بعد والده بعدة سنوات واستمر لمدة ١٠ سنوات في العمل كحارس شخصي للملك عبدالله حتى وفاته ونظراً لتفانيه في عمله اصبح الحارس الشخصي للملك سلمان وتم ترقيته من رتبه عميد إلي لواء في يوليو ٢٠١٧ pic.twitter.com/gloB1e6rrZ — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019 /photo/1

من ابرز ما ظهر عبر الكاميرات للفغم انه يتصف بسرعه البديهة والتفاني والاخلاص في العمل

حيث ظهر الفغم في جنازة الملك عبدالله كمن فقد والده اثناء دفن الملك عبدالله حيث التقطت الكاميرات هذا الموقف مع الامير متعب .. pic.twitter.com/Tj5g67UyGH — البروفيسور خميني الاخوان (@kho12ao) September 29, 2019

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البروفيسور خميني الاخوان@kho12ao

من ابرز ما ظهر عبر الكاميرات للفغم انه يتصف بسرعه البديهة والتفاني والاخلاص في العمل

حيث ظهر الفغم في جنازة الملك عبدالله كمن فقد والده اثناء دفن الملك عبدالله حيث التقطت الكاميرات هذا الموقف مع الامير متعب ..