اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو اليمنيين لمباركة عملية “نصر من الله”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات ، للمشاركة الواسعة اليوم الجمعة في مسيرات جماهيرية لمباركة عملية “نصر من الله” في صنعاء ومحافظة صعدة.

وحددت اللجنة المنظمة ثلاث ساحات للمسيرات في صنعاء وهي الساحة الغربية لحديقة الثورة، أمام بوابة جامعة صنعاء، وجسر المالية، عصر اليوم الجمعة، كما حددت مدينة صعدة للخروج صباح الجمعة، للمسيرة الحاشدة التي ستقام في المحافظة.

وأكدت اللجنة المنظمة على أهمية المشاركة في المسيرات عرفانا للنصر الكبير ووفاء للشهداء والمجاهدين الأبطال الذي تكلل على أيديهم النصر المبين.