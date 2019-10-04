الاكثر مشاهدة - خطيبة خاشقجي تغدر به وترتكب ‘‘الفعل الفاضح’’ مع رجل أمريكي في الشارع أمام الكاميرات (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - فاجأت التركية “خديجة جنكيز” خطيبة الصحفي جمال خاشقجي الجميع وهي تعانق وتحتضن “جيف بيزوس” مالك صحيفة “واشنطن بوست” بعد مرور عام واحد فقط على وفاة “جمال خاشقجي” . وظهرت جنكيز يوم أمس الأربعاء، في فعالية افتتاح نصب تذكاري لـ”جمال خاشقجي” في اسطنبول، وقامت جنكيز بمعانقة مالك واشنطن بوست أمام الكاميرات دون حياء. Advertisements ​​​​​​​​​​​​

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