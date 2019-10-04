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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعلان عسكري خليجي عاجل .. وإجتماع طارئ في السعودية بمشاركة قطر وتحذير من كارثة كبرى قادمة .. "تفاصيل طارئة"

عقد رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً في الرياض، بطلب سعودي.

وأصدر رؤساء أركان الخليج، مساء اليوم، الخميس، بيانا، جاء فيه التأكيد على مدى الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية. وذلك بحسب قناة "العربية".



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— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 3, 2019

وشدد البيان على أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس، موضحا أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية.

بيان لرؤساء أركان الخليج: تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 3, 2019

وأشار بيان رؤساء أركان دول الخليج إلى أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس كافة.

وأدان بيان رؤساء أركان الخليج انتهاك أجواء بعض دول الخليج" لتنفيذ الاعتداء ضد المملكة العربية السعودية.