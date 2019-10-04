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عدن - ياسمين التهامي - بيان غاضب لمشايخ الحجرية في تعز رفضا للاقتتال في المناطق المحررة

بيان غاضب لمشايخ وأعيان الحجرية في تعز رفضا للاقتتال في المناطق المحررة.

جهينة يمن -خاص

4 اكتوبر 2019 م

اصدر مشايخ وأعيان الحجرية اليوم الجمعة بيانا غاضبا حول الاحداث الدموية في مدينة التربة بتعز يوم الخميس 3 اكتوبر 2019 م أدان الاحداث الدامية من قتل وترويع وفوضى عصفت بالمدينة داعيا الحكومة الشرعية الى تحمل مسؤلية الحفاظ على الامن والاستقرار وسحب المسلحين والملثمين من شوارع وحارات التربة كما دعا الجيش الوطني الى عدم الانجرار للدعوات القاتلة والتحرك نحو الجبهات في المناطق الساخنة والخروج من المدينة الى مسرح العمليات العسكرية مع الحوثة.

كما دعا البيان ابناء الحجرية الى التراص والوقوف بحزم ضد العابثين وحالات القتل الممنهجة على يد من يعول عليهم حفظ الأمن والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي تفرق المجتمع و وتنسف السلم الاجتماعي وتهدد حياة السكان وتنسف الاستقرار والتعايش السلمي.

نص البيان:

#بيان صادر عن أبناء الحجرية حول أحداث الخميس 3 أكتوبر 2019 في التربة_الشمايتين_حجرية .

#نص_البيان

يا أبناء الحجرية الأحرار ..

إننا مشائخ وأعيان وأبناء الحجرية نترحم أولا على الشهداء الذين سقطوا اليوم من حراسة محافظ المحافظة أ. نبيل شمسان ، في جريمة يحاول المتربصون على تخوم المديرية جرنا والمنطقة إلى صراع ندينه ونرفضه .



وإننا إذ ندين هذه الاعتداءات والأهداف الإجرامية لمليشيا الإخوان فإننا نقدم دعوتنا واحتكامنا إلى حكومتنا الشرعية وفي إنتظار تحركاتهم وتوجيهاتهم الجادة والمخلصة لتجفيف منابع الدم الذي يحاول البعض إرهاقه وتفجيره إزهاقا للصالح العام .

ومالم تقم الحكومة بواجبها ودورها المناط فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يريد جرنا إلى حرب أهلية وسنواجههم بحزم دفاعا عن أمن واستقرار المنطقة ؛ كما أننا سنصعد من خياراتنا الشعبية (السلمية منها) إلى أن نرسو على مؤسسات شرعية قادرة على حماية مصالحنا ونختارها نحن تفاديا لأي اقتتال داخلي .

لقد قدمت الحجرية وما تزال تقدم خيرة قادتها شبابا وشيوخا في سبيل الحفاظ على نقاء هذا التراب الوطني وحفظ قداسة الدولة ككيان يلم الشمل لا يمزقه ويحفظ الأمن لا يهدره ويضمن السلام للجميع لا يبيح الحرب .

هذه هي الدولة التي حاربنا من أجلها مفكرين وثائرين وعسكرين منذ القدم وهذا هو التعريف الطبيعي للدولة المتعارف عليها والمشرعن لوجودها ، الدولة التي تستخدمها الحكومة لتثبيت الأمن وإشاعة السلام لا الدولة التي يستخدمها طرف معين لبث الرعب تحقيقا لمآربه المدمرة ، اللاوطنية واللاأخلاقية والإقصائية .

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لقد انجزنا نحن أبناء الحجرية في وقتٍ مبكر دورنا الوطني في تحرير مديرتنا من قبضة مليشيا الإنقلاب وعملنا على إرساء دعائم الأمن والانطلاق في تدشين معظم المشاريع الخدمية ووفرنا البيئة الآمنة لمؤسسات الدولة التي ننتمي لها كي تمارس

دورها على أكمل وجه مزيحين كافة العراقيل ؛ إلا أن تفاجأنا في البداية بتنامي بؤر تفريخ المسلحين والذين تم اعلانهم بعد تكاثفهم تحت مسمى اللواء الرابع مشاة جبلي واللواء 17 ؛ ورغم مناشداتنا واعتراضتنا المقدمة لمنع تحويل المديريات الآمنة إلى معمل لانتشار السلاح وما ينتج عنه من نشر للفوضى وزعزعة السلم الأهلي والمجتمعي فإن كل دعواتنا لاقتها قيادة محور تعز بالتجاهل والغرور مفسحة المجال لانتشار المسلحين في الأسواق والأماكن العامة متكاثرين ومصيبين المديريات بتخمة انتشار السلاح وتردي الأمن .

ولأن مديرياتنا محررة ولديها ما يكفي من الأجهزة الأمنية فإن إخراج هذه الألوية المستحدثة من المديريات وإقالة قيادة وإدارة المحور ومحاسبتهم أصبح ضرورة وطنية ملحة حفظا للأمن وإيقافا لحمامات الدم التي تتفجر بين وقتٍ وآخر .

يا أفراد جيشنا الوطني ..

إن هدفنا المقاوم لمليشيا الإنقلاب وإستعادة الدولة هدف واحد بقيادة واحدة دون انزلاق مع تيار الحماقات الحزبية والمصالح الضيقة التي تمارس علينا اليوم ومورست سابقا على إخواننا وإخوانكم في المدينة القديمة وحوادث الإعتداءات التي طالت منزل وممتلكات المحافظ السابق د. أمين محمود .

إن ممارسات حزب الإصلاح ومليشيا الحشد الشعبي تسيء لتضحياتنا المشتركة وهدفنا الجمعي في سبيل إستعادة الوطن الكبير الذي يتسع للجميع .

إن الاستخدام والاستغلال المقيت لأجهزة وأدوات الدولة الذي يمارسه قادة ألويتكم من حزب الإصلاح يشوه دوركم الوطني والنضالي وينتقص منه ومن الحلم التحرري ويحاول جر الجميع بعيدا عن المعركة الحقيقية التي خرجنا من أجلها وقدمنا في سبيلها أنبل وأجمل مالدينا .

فاحذروا يا إخوتنا من هذه الدعوات التي تجزئ المجزء وتحرر المحرر لا لشيء عدا إطالة أمد الحرب التي يستثمرونها ويسترزقون منها ومن دمنا المشترك .

يا أبناء الحجرية الأحرار ..

لنكن جميعا صفا واحدا بمختلف إنتماءاتنا وآراءنا وفئاتنا رفضا للإحتراب الداخلي وملشنة الحياة العامة وتحرير المحرر لأهداف حزبية ضيقة ؛ ولنكن حصنا منيعا ضد من يحاول الإساءة لنضالات المديرية والإنتقاص من دورها البطولي والتحرري كما ندعم دعوتكم لإقامة اعتصامات واحتجاجات سلمية تعبيرا عن مطالبكم الوطنية المستحقة .

إن مديرياتنا لاتسأل من يأتيها عن إنتمائه وحزبه ومنطقته ولم تعادي سوى من عادى الدولة وانقلب عليها ؛ وعليه إحذروا من الانجرار إلى فخ إقحام المنطقة في أي حرب لاطائل منها سوى اغراقها في قبضة مليشيا الإنقلاب المتربصة بنا وبالجمهورية برمتها ؛ ولنكن كما يعهدنا الوطن دعاة سلام ووحدة وجمهورية ودمتم ودام الوطن بخير .

الرحمة للشهداء . الشفاء للجرحى

الأمن والسلامة لوطننا الحبيب .

صادر عن : مشائخ وأعيان وأبناء الحجرية .

الجمعة 4/10/2019