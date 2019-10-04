عـــــاجـــــل : عاصمة دولة عربية الآن على صفيح ساخن .. إنقلاب مفاجئ وسيطرة على المطار .. والسلطات...

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عدن - ياسمين التهامي - افادت وكالات انباء عن نجاح المتظاهرين العراقيين باقتحام السيطرة الاولى في مطار بغداد ويصلون الى مقر وزارة التخطيط ويضيقون الخناق على المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر الحكومة. وافادت مصادر اعلامية ان قوات الامن العراقية اطلقت الرصاص المطاطي والقنابل المسيله للدموع لتفريق المتظاهرين في مطار بغداد. وكانت السلطات قد قامت اليوم بقطع خدمة الانترنت عن العديد من المدن والمحافظات العراقية بسبب التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة وباقي المدن بسبب تردي الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.

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