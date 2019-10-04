شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية واسعة من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بعد نشره هذه الصور ( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لصورة التقطها من الفضاء لمكة المكرمة، من على متن محطة ناسا الفضائية موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "هزاع" في تغريدة له عبر حسابه تويتر أمس صورة للأراضي السعودية وتحديدا مكة ويظهر بها موقع الكعبة وعلق عليها قائلًا :"صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة."

ورغم احتفاء البعض بالمنصوري ومشاركته في رحلة فضائية فيما يعتبر إنجازًا لدولة عربية، إلا أنه تعرض لسخرية واسعة من قبل النشطاء بعد نشره عدة صور وتواصله المستمر مع متابعيه عبر حسابه بتويتر.

وكان رائد الفضاء الإماراتي نشر عددًا من الصور للإمارات عبر تويتر التقطها من محطة الفضاء الدولية، منها صورة لمسقط رأسه، وهي منطقة ليوا في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى صورة لنهر النيل وشمال إفريقيا. وتساءل مغردون ساخرون عن مصدر حصول المنصوري على إنترنت في الفضاء حتى يتواصل مع متابعيه على تويتر. وأشار آخرون إلى أنه لم يأت بجديد وأن أي أحد يمكنه التقاط مثل هذه الصورة عبر برامج "جوجل إيرث" المتاحة للجميع.

وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/Btxx3fjcCF — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

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Hazzaa AlMansoori✔@astro_hazzaa

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/Btxx3fjcCF — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

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٥٩٫١ ألف

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/Btxx3fjcCF — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

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المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/Btxx3fjcCF — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/Btxx3fjcCF — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

">

Hazzaa AlMansoori✔@astro_hazzaa

·

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/Btxx3fjcCF — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/Btxx3fjcCF — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

هوه فيه تويتر في الفضاء 🤔😂 — التـــــركي (@elturkey2013) October 2, 2019

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التـــــركي@elturkey2013

هوه فيه تويتر في الفضاء