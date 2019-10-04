عاجل : في عملية نوعية ...مصرع 40 ضابطا وقياديا من العيار الثقيل على الحدود و""الخليج 365"" ينشر...

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عدن - ياسمين التهامي - لقي عشرات من قيادات وعناصر المليشيات الحوثية مصرعهم في معارك محور كتاف بمحافظة صعدة، خلال الأيام الماضية، جميعم قيادات بارزة. ويعيد ""الخليج 365"" نشر أسماء أبرز القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها في المعارك، وهي كالتالي: -العميد/ أمين حميد الحميري - قائد محور صعدة، قائد الشرطة العسكرية فرع صعدة -العميد/ محمد علي حسن دعبش - قائد محور البيضاء بالمنطقة الرابعة -العميد/أحمد يحيى هاشم شرويد - مسؤول شعبة الاستخبارات والمعلومات بالمنطقة الرابعة -العميد/عبدالله حسين علي خطاب - مسؤول الإمداد والتموين بالمنطقة الرابعة -العميد/ عادل مقبل ابواصبع - قائد اللواء 135 مشاة -العميد/أحمد عبدالودود علي العستوت - قائد اللواء (الأول نصر) -العميد/ كمال عبدالله لهيم اللهيم -العميد/عمر احمد ناصر صيفان -العقيد/عبدالله أحمد حسين شيبان - القايد العسكري بمحور آل ثابت -العقيد/ جعفر عبدالله المقشي - مسؤول الأمن الوقائي محور صعدة -العقيد/ أحمد عبدالله الخراشي -العقيد / عبدالعزيز قطران محمد العجل -العقيد/ عمارصغير علي عبدالعظيم -العقيد/ عبدالله أحمد سعد مشرح -المقدم ركن/ عمار أحمد قاسم الجعدي -المقدم/بشير عبدالعزيز احمد الجرادي -المقدم ركن/ عبدالفتاح يحيى السماوي - مشرف أمني في مديرية عتمه بذمار -المقدم ركن/ محمد نجيب أحمد الحاذق -الرائد/ محمد عبدالله ياسر النهدي Advertisements -الرائد/ صادق عبدالله العسره -النقيب/ نوح محمد علي المعيني -النقيب/ انس صالح محمد الوهبي -النقيب/ احمدمحمد صلاح طامش -النقيب/ يحيى علي علي مساعد -الملازم/ زين العابدين علي الوسع -الملازم/ نصر علي عبدالله الزبيدي -الملازم / جلال يحيى علي الذاري -المساعد/ خالد علي زيد الغرباني -القيادي/ محمد شوعي الدرواني - مسؤول التلاحم القبلي للمهمشين بعمران -القيادي/ عصام ناصر حمود دشيله -القيادي/ محمد عبدالله محمد الشيبة -القيادي/ خميني حسين عبدالله حطبه - مصور الإعلام الحربي صعدة -القيادي/عبدالله محسن السقاف - قائد بعض مجاميع صرواح -الشيخ / كمال محمد العذيب -الشيخ / علي محمد داوود الخضمي -الشيخ/ البراق أحمد عباد الصريمي -الدكتور/ أحمد يحيى محمد الحوثي-مسؤول إسعاف حربي -الدكتور/ حسين عبدالله علي صلاح.

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