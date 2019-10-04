الاكثر مشاهدة - السلطات السعودية تصدر تحذيرات هامة للمتواجدين في مكة والمدينة المنورة.. ماذا يحدث؟

شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تصدر تحذيرات هامة للمتواجدين في مكة والمدينة المنورة.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

وتوقعت الهيئة أيضا تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران وحائل والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم في الساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وأن ارتفاع الموج من متر إلى مترين، والبحر سيكون متوسط الموج.

كما أفاد التقرير بأن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية ستكون بسرعة 15 إلى 35 كم في الساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر واحد، مؤكدة أن البحر خفيف الموج.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، ومحافظات الحجرة - العقيق - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها، مبينة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

كما دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة الرياض، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة.

ودعا المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني، الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية

المصدر: وسائل إعلام سعودية