شكرا لبحثكم عن خبر مدير شركة النفط الحوثية يصدر توضيحا عاجلاً بشأن أسعار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير شركة النفط االيمنية، الخاضة لسيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية بصنعاء، ياسر الواحدي، إنه لا توجد أي توجيهات برفع أسعار المشتقات النفطية.
وأضاف: في حال دخلت السفن النفطية إلى ميناءالحديدة تستطيع الشركة أن تقضي على الأزمة خلال 24 ساعة.
وأشار الواحدي إلى أن السفينة النفطية التي دخلت مؤخرا إلى ميناء الحديدة لم تكف إلا لخمسة أيام.
وحمل مدير شركة النفط الحوثية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على احتجاز السفن النفطية .
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