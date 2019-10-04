شكرا لبحثكم عن خبر الهئية العامة للمعاشات تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن رئيس الهئية العامة للتأمينات والمعاشات، علي الهدار عن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية لشهر أكتوبر، ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وقال رئيس الهيئة علي الهدار، إنه بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، سيتم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الغير محررة لشهر أكتوبر 2019م ابتداءً من يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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ودعا الهدار، كافة المتقاعدين للتوجه إلى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي على مستوى الجمهورية لاستلام معاشاتهم لشهر أكتوبر، مشدداً على ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية عند التوجه لاستلام المعاشات.