شكرا لبحثكم عن خبر وزير الثروة السمكية يوجه نداء لإنقاذ 60 راكب على متن قارب عاطل بسواحل المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير الثروة السمكية "فهد كفاين" الخميس، نداء استغاثة لإنقاذ قارب عاطل قبالة سواحل المهرة وعلى متنه 60 شخصاً.

وأشار "كفاين" في منشور على صفحته في "فيس بوك"إلى وجود "إبلاغ من قوات التحالف الدولي يفيد بعثور سفينة حربية باكستانية على قارب نقل يمني عاطلا على بعد ١٠٠ ميل بحري قبالة رأس فرتك بمحافظة المهرة أمس الأربعاء".

وأضاف "كفاين" أن "على متن القارب 60 شخصا، منهم 43 رجلا و11 امرأة و6 أطفال".

وقال "كفاين" إن "السفينة الباكستانية (..) قدمت مساعدة في الغذاء والعلاج للركاب إلا أنه (القارب) لم يزل في مكانه وبحاجة ماسة الى التدخل العاجل والانقاذ".

وناشد الوزير "السفن المجاورة تقديم المساعدة العاجلة".

Advertisements

وأضاف أنه "يجري حالياً "التواصل مع قوات التحالف والبحرية اليمنية للإنقاذ".

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول سفينة صغيرة إلى جزيرة سقطرى بعد أن فقد الاتصال بها في عرض البحر وعلى متنها 40 شخصاً.

ولجأ سكان محافظة سقطرى جنوب شرق اليمن للسفر عبر البحر بعد تعثر الرحلات الجوية نتيجة لتعطل معظم مطارات الجمهورية ووجود رحلة واحدة أسبوعيا فقط عبر طائرة اليمنية.

لكن هبوب رياح شديدة موسمية تتسبب في إيقاف التنقل عبر البحر من وإلى الجزيرة خلال الفترة من شهر يونيو وحتى أغسطس من كل عام إضافة لمخاطر وطول هذه الرحلات مقارنة بالجو.