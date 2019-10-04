شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : رؤساء هيئة أركان الخليج يصدرون بيان تاريخي...والإعلان عن شن هجوم عسكري خلال الساعات القادمة "بيان" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد رؤساء أركان الخليج ، على جاهزية عسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية .



وقال رؤساء أركان الخليج ، في بيان إعلامي ، تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية ، فالهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس .وأضاف ، أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس .

وكان رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعهم الاستثنائي بمدينة الرياض، الخميس، وذلك بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة ، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الاقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.

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