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جندي في القوات الخاصة بشبوة يصف ميليشيا الإصلاح بـ"العصابة"

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 3 أكتوبر 2019

القوات الخاصة بشبوة

القوات الخاصة بشبوة

جندي في القوات الخاصة بشبوة يصف ميليشيا الإصلاح بـ

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متابعات_الخليج 365

وصف أحد جنود القوات الخاصة في محافظة شبوة ميليشيا الإصلاح التي تسيطر على المدينة بـ"العصابة" .. معلناً تبرئه من الجرائم التي تنفذها وكان اخرها صباح اليوم في مديرية عزان.

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وقال الجندي في القوات الخاصة عبدربه احمد المرزقي على صفحته في فيسبوك: "انا كجندي، في القوات الخاصه، فرع شبوه اعلن منذو الساعه انني ارى ان اعمال الشرعيه لاتمثل شرعيه هادي بل تمثل عصابه ".

وتابع : "وانني اعلن تبراي من اعمالها الوسخه وانادي كل حر وشريف منتسب، للامن او الجيش ضم صوته الى صوتي، فقتل، القميشي من اجل، رفعه لعلم الجنوب، جريمه لايرضاها الله ولاخلقه".

واختتم المرزقي منشوره بالقول : "شعارنا المقاومة الجنوبيه".

وارتكبت ميليشيات الاخوان التابعة للشرعية صباح الخميس جرائم وانتهاكات وحشية وبشعة بحق متظاهريين سلميين خرجوا في تظاهرة شعبية تنادي بعودة قوات النخبة الشبوانية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة قوبلت بقمع وحشي ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين واعتقال نحو 25 اخرين بعد تعرضهم لضرب مبرح بأعقاب البنادق .

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