بالصور.. مسؤول بالمهرة يدشن مشروع وحدة الضخ بالطاقة الشمسية بالغيضة

مشروع وحدة الضخ بالطاقة الشمسية بالغيضة

كتب المهرة - الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم بمعية مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي م. مطر كده مشروع وحدة الضخ بالطاقة الشمسية لحقلي فوري - الجزع بمديرية الغيضة بتكلفة إجمالية 300 الف دولار بتمويل من منظمة اليونسيف عبر مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية.

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وأشار نيمر في حفل التدشين إلى أن المشروع سيساهم في تخفيف الأعباء في النفقات التشغيلية التي تستهلكها الطاقة الكهربائية، معبراً عن أمله أن تستفيد مؤسسة المياه من الطاقة البديلة وتجاوز العجز في الطاقة الكهربائية.

وتبلغ قدرة الألواح الشمسية لحقل الجزع 33 كيلو وات وقدرة المضخة 21 كيلو وات، ومشروع فوري ألواح بقدرة 45 كيلو وات وقدرت المضخات 37كيلو وات وبعمر افتراضي من20-10 سنة.

حضر التدشين مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان المدير الفني والتجاري لمؤسسة المياه والصرف الصحي م. عادل منيعم ونائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي م. طارق عبده.

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