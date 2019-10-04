شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها بمكان عام .. شاهد بالصور فضائح الاميرات في اوروبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تفيد بأن الشرطة الفرنسية القت القبض على أميرة خليجية وهي تمارس الجنس مع امريكي من ذوي البشرة السمراء في حديقة عامة .

وقالت الحسابات ان الاميرة وصديقها كانو في حالة سكر وتم نقلهم الى احد مراكز الشرطة ، وبعد ان افاقت الاميرة تواصلت مع سفارة بلادها التي ارسلت مندوبها على الفور وقامت باخراج الاميرة واعادتها الى مقر اقامتها في باريس .



واوضحت تلك الاخبار ان تسريبات كشفت ان الاميرة التي تم القبض عليها بحرينية وكانت مع اسرتها في رحلة سياحية في فرنسا .

ويعتبر القانون الفرنسي ممارسة الجنس في الاماكن العامة مخالفة للقانون ويعاقب مرتكبها بالسجن ودفع غرامة مالية تحدد وفقا للمكان الذي قبض على المجنى فيه .

يشار إلى ان هذة الأميرة الخليجية ليست اول اميرة يلقى القبض عليها او تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف وغيرها ، فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة وكان ابرزهن ابنة الملك سلمان الاميرة حصة والتي بدأت محكمة فرنسية بمحاكمتها غيابا في يوليو الماضي بتهمة التواطؤ في العنف عن طريق التهديد بسلاح، والضلوع في خطف، وحكمت بسجنها 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ.



وفي يوليو من العام 2013م ألقي القبض على الأميرة السعودية مشاعل العيبان (48 عاما) في مسكنها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة بمقاطعة أورانج بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن استطاعت خادمتها الكينية الهرب منها.

وبحسب وكالة رويترز، فقد "اصطحبت الأميرة خادمتها الكينية معها إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار من نفس العام، وكانت تدفع لها 220 دولارا شهرياً، مع احتفاظها بجواز سفرها وحجزها في شقة بمجمع سكني في إرفين بكاليفورنيا حيث كانت تعيش الأميرة".

Advertisements

وذكر وقتها الادعاء أن الخادمة لم تكن تحصل على يوم راحة وكانت مكلفة بجميع الأعمال المنزلية وتعمل مدة 16 ساعة في اليوم طوال الأسبوع.



وفي 2001م اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة بنية بنت سعود بن عبد العزيز، ابنة شقيق الملك الراحل الملك فهد، بتهمة "الضرب المبرح والسرقة والاتجار بالبشر".



وفي 2017م أدانت محكمة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الشيخة الإماراتية حمدة آل نهيان وبناتها السبع بالاتجار بالبشر والتعامل المهين مع من يعملون في خدمتهن.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 15 شهراً ودفع غرامة مالية قدرها 165 ألف يورو عن كل واحدة من المتهمات، مع تعليق دفع نصف مبلغ الغرامة.

• الصور التالية للاميرة حصة بنت سلمان .. والاميرة بنية بنت سعود وهي خلف القضبان ترتدي ملابس السجن .. والاميرة مشاعل العيبان