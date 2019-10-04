شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج دفعة جديدة من اللواء السابع عمالقة وانضمامها إلى صفوف القوات المشتركة بالساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخرجت اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019م دفعة جديدة من أبطال اللواء السابع عمالقة والتحقت بصفوف القوات المشتركة في الحديدة بعد أن استكمل أفرادها الدورة التأهيلية بتفوق، وأثبتوا قدرة عالية على استيعاب البرامج التدريبية المختلفة في كافة المجالات القتالية والتعبوية والذين تزامن تخرجهم مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.

وأكد مصدر في الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن هذه الدفعة الجديدة ستمثل إضافة نوعية لمنتسبي اللواء السابع عمالقة الذين كان لهم دور كبير في معارك تحرير الساحل الغربي حيث وقد تلقوا خلال فترة التدريب العديد من المهارات القتالية من قبل مدربين متخصصين في كافة المجالات العسكرية ومن ذوي الكفاءات العالية والخبرات المتميزة في ساحات القتال.

مشيراً إلى أن الدفعة الجديدة من المقاتلين انطلقت إلى الصفوف الأمامية للقيام بواجبها الوطني مزودة بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات القتالية النوعية التي تمكنها من سحق العدو ووضع حد لتصعيداته وإرغامه على الامتثال للعملية السلمية.

مضيفاً بأن المرحلة القادمة ستشهد تخرج العديد من الدفعات القتالية المحترفة والتي سيكون لها دور محوري في دعم معركة شعبنا ضد عصابة الحوثي الكهنوتية

مؤكدا أن التحاق هذه الدفعة بزملائهم في اللواء السابع عمالقة ورفاقهم أبطال المقاومة المشتركة سيمثل إضافة نوعية في معركة شعبنا التي يخوضها للانعتاق من محاولات إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.

ولفت إلى أن المهارات القتالية العالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب على يد نخبة من المدربين المقتدرين ستنعكس على أدائهم في ارض المعركة أكان في الصحاري او الجبال او داخل المدن.

من جانبهم عبر الخريجون عن اعتزازهم وفخرهم أن يتزامن تخرجهم مع احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر التي قدم فيها الثوار الأحرار التضحيات الجسام من أجل الانعتاق من الحكم الإمامي المتخلف والاستعمار البغيض.

متعهدين بالدفاع عن النظام الجمهوري ومكاسب الثورة اليمنية والسير على نهج الشهداء في الساحل الغربي وفي مختلف جبهات القتال حتى تحرير كل شبر في أرض اليمن من براثن عصابة الحوثي الكهنوتية والدفاع عن كرامة وعزة الشعب اليمني.

متوعدين بإفشال كل المؤامرات التي تحيكها قوى إقليمية ممثلة بالنظام الايراني وتنفذها أدواتها المحلية المتمثلة في مليشيات الحوثي، وبأنهم سيكونون الدرع الواقي الذي تتحطم على صخرته كل المخططات الإجرامية التي تستهدف وطننا وشعبنا.