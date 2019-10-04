شركة النفط تؤكد إستمرار ازمة المشتقات النفط في اليمن بسبب السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت شركة النفط اليمنية ، أن التحالف السعودي ما زال يحتجز 12 سفينة محملة بالمشتقات النفطية، وذلك وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والصحية في البلاد.

وأوضحت شركة النفط في بيان لها أن قوى التحالف لا تزال تحتجز ثمان سفن نفطية في عرض البحر قبالة ميناء الحديدة تحمل أكثر من( 76,000 طن) بنزين و( 82,000 طن ) ديزل فضلاً عن سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة وسفينتين أخرى لا زالتا تحت التفتيش في جيبوتي تحملان ما يصل إلى (60.000طن )من مادتي البنزين والديزل.. مؤكدة أن استمرار الأزمات التموينية وتداعياتها مرهون باستمرار احتجاز السفن النفطية من قبل تحالف العدوان في ظل إصرار عجيب على استخدام المشتقات النفطية كسلاح للضغط ورفع معاناة جميع فئات الشعب اليمني العظيم دون استثناء .