بمتابعة التحالف.. القوات البحرية في نشطون بالمهرة تنقذ 65 شخصاً 

الخميس 3 أكتوبر 2019

القوات البحرية في نشطون بالمهرة

كتب المهرة - الخليج 365

تمكنت القوات البحرية في منطقة نشطون بمحافظة المهرة، اليوم، وبناءً على توجيهات المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت، وبمتابعة ودعم من قوات التحالف العربي، من إنقاذ 65 من ركاب القارب المفقود في عرض البحر في رحلة ما بين سقطرى ومديرية قشن منذ ثلاثة أيام.



وقال رئيس غرفة العمليات المشتركة في محافظة المهرة العقيد حكيم المطري، إن القوات البحرية في نشطون وبناء على توجيهات المحافظ باكريت، ومتابعة التحالف العربي، فور وصول بلاغ بالعثور على قارب عاطل منذ أكثر من ثلاثة أيام بين سواحل قشن وسقطرى، إثر تعطل محركات العبري الذي يحمل اسم "الواثق".

وأوضح أن القارب الذي تحرك من سقطرى باتجاه مديرية قشن بمحافظة المهرة، يحمل على متنها 65 شخصا من بينهم 42 رجلا و11 امرأة و7 أطفال والطاقم القارب الذي يتكون من خمسة أشخاص.

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وأشار إلى أن قوات البحرية في نشطون عقب استلام إحداثيات القارب تحركت مساء أمس الساعة السادسة مساء لإنقاذ القارب الذي يبعد 90 ميل بحري عن ميناء نشطون.

ولفت إلى أن القوات البحرية وبعد إبحار دام 18 ساعة تمكنت من العثور على القارب عند الساعة 12 من ظهر اليوم الخميس.. وذكر إن حالة الركاب كانت صعبة وسيئة، إلا أن وصول قوات البحرية لإنقاذهم أعادت الفرحة والبسمة إلى وجوههم.

وبيّن أن القوات البحرية لا تزال مستمرة في الإبحار بالقارب المعطل باتجاه ميناء نشطون.

وأفاد بأنه تم الاستعداد بسيارتي إسعاف من مكتب الصحة بالمهرة لنقل الحالات التي أصابها الإرهاق والتعب والخوف إلى المستشفى فور وصول القارب إلى الميناء.

وشكر المطري، المحافظ باكريت ومكتبه على متابعتهم المستمرة وجهود الإسناد من التحالف العربي، مثمنا جهود القوات البحرية بميناء نشطون.