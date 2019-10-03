قريب الشهيد سعيد القمشي لـ"اليمن العربي": هذة رسالتي للمجلس الإنتقالي

الخميس 3 أكتوبر 2019

مظاهرات شبوة

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قال عدنان البورق القمشي، أحد أقارب الشهيد سعيد القمشي، الذي قتل أثناء مظاهرات اليوم في شبوة من ميليشيات الإصلاح وهو يحمل علم الجنوب، إن الشهيد كان بطلا مقاتل ضد مليشيات الحوثي وكان

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وأكد البورق لـ"الخليج 365"، أن القتلة من حزب الإصلاح وصورهم معروفة ولا يزالوا طلقاء، مشيرًا إلى أن المقاومة الجنوبية هي التي ستأخذ بثأر القمشي.

وأضاف أحد أقارب الشهيد سعيد القمشي، أن الشهيد أثناء المظاهرة كان يحمل علم الجنوب وكان يصور الفعاليات ولم يخضع لهم، موضحًا أنه قبل استشهاده حاولوا إنزاله من السيارة ومن ثم قتلوه.

وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بانقاذ شعبه من مليشيات الاخوان الارهابية التي تقتل الأبرياء العزل المطالبين سلميا بعودة النخبة الشبوانية وندعوه بطرد شرعيه الفساد من شبوة وبقية المحافظات الجنوبية