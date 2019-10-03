فضيحة جديدة لميليشيات الإصلاح في تعز

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الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
كشفت مصادر إعلامية عن فضيحة جديدة لميليشيا حزب الإصلاح المسيطر حالياً على محافظة تعز، وسط اليمن، والمنتشرة في الجيش والأمن بالمحافظة .
وقال موقع نيوز يمن الإخباري، أن الفضيحة تمثلت في جريمة السطو على منزل الدكتور عبدالله مرشد الأهدل، بحي وادي القاضي بتعز، والذي قالت شرطة المحافظة إنها ألقت القبض على المتهم الرئيسي بسرقة المنزل والذي رمزت له ب(ع. ع. ش).
وبحسب الشرطة قالت إنها استعادت المسروقات وهي عبارة عن خزنتين وشنطتين بداخلهما كمية كبيرة من المجوهرات، كما تم ضبط السيارة التي استخدمت في الواقعة.
ووفق المصدر الأمني، أنه وأثناء ضبط المتهم الرئيسي تفاجأنا بإطلاق النار من قبل عصابة مسلحة تابعة للمتهم الرئيسي على الأطقم الأمنية أدت إلى إصابة نائب رئيس قسم التحريات الملازم أول موسى شداد وإصابة أحد مرافقيه.
وذكر الموقع أنه عند إستفساره عن المبلغ المنهوب مع المجوهرات قالت المصادر، إنها تقدر بأكثر من مائة مليون ريال.
واستبعدت المصادر إرجاع المبلغ بالكامل للدكتور الشهير بتعز ومالك مستشفى الأهدل للعيون، مشيرة إلى مصادرة جزء منه من قبل الأجهزة الأمنية.
وبحسب مصادر نيوزيمن، فإن المتهمين الرئيسين بجريمة السطو مسلحون تابعون للواء 22 ميكا والمحسوب على حزب الإصلاح والذي يقوده العميد صادق سرحان.
ويقع المنزل نهاية حي وادي القاضي مع جبل جرة، والذي تتواجد فيه عصابات مسلحة تابعة لمسلحين محسوبين على الجيش في تعز، ويتعرض الأهالي هناك للكثير من السرقات وأعمال السطو والقتل.
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