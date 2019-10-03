الخميس 3 أكتوبر 2019 ميليشيا الحوثي كتب الخليج 365 ـ حجة لقي تسعة من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش الوطني مسنوداً بالتحالف العربي، في محافظة حجة.

وذكرت مصادر ميدانية أن قتلى المليشيا سقطوا في محيط مديرية حرض وجنوب حيران، حيث استهدفت قوات الجيش مواقع للميليشيات بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، ودمرت تحصينات للميليشيات وكبدتها خسائر بشرية. Advertisements ويوم أمس شهدت حرض تبادلا عنيفا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والانقلابيين. كما تقدمت قوات الشرعية وسيطرت على عدد من القرى في مديرية عبس بالمحافظة. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تتأهب لاقتحام مديرية مستبأ القريبة. ومنذ أسابيع تدور مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة الشرعية وبين المليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.