المليشيا تحتجز شحنة أدوية لـ"أطباء بلا حدود" منذ أسبوع في مطار صنعاء

الخميس 3 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر مطلعة بمطار صنعاء الدولي، استمرار احتجاز ميليشيا الحوثي الإنقلابية شحنة أدوية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود منذ أسبوع.



وذكرت المصادر أن “ميليشيات الحوثي تحتجز منذ أكثر من أسبوع شحنة أدوية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مطار صنعاء، بذريعة أن الأدوية غير مطلوبة في الوقت الحالي”.

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وأضافت أن المليشيات الحوثية طلبت من منظمة أطباء بلا حدود؛ إعادة بعض الأصناف من الأدوية بحجة عدم الحاجة لها.

ولم تعلق “أطباء بلا حدود” حول الأمر حتى اللحظة.

يشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تنتشر الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومجهولة المصادر في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وسبق أن أغلقت ميليشيا الحوثي العديد من شركات الأدوية ومنحت تراخيص