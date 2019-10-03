مأرب.. لقاء موسع لمناقشة علاقة الأمن بالمجتمع المدني

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الخميس 3 أكتوبر 2019
عبد ربه مفتاح
كتب
الخليج 365 ـ مأرب
قال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح إن المواطن ومنظمات المجتمع المدني رديف مساند لرجال الامن في تثبيت الامن والاستقرار بالمحافظة.
وأكد في اللقاء الامني المجتمعي الموسع الذي عقد بمأرب لمناقشة المواضيع المرتبطة بعلاقة رجال واجهزة الامن بالمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، على الحاجة الى تكاتف المجتمع والأمن بالإضافة الى مواصلة التأهيل والتدريب لمنتسبي الاجهزة الامنية لرفع الوعي القانوني وتجويد الاداء وحفظ الكرامة والحقوق.
وبحسب وكالة "سبـأ" فقد بحث اللقاء الذي نظمه مركز مدنيين في ظل الصراع (سيفيك) بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني وقائد فرع الشرطة العسكرية العميد ناجي منيف وعدد من قيادات الاجهزة الامنية وممثلي منظمات المجتمع المدني.. ناقش اربع اوراق اولها حول احتياجات السجون، والثانية خاصة بامهات المختطفين والمعتقلين، والورقة الثالثة حول علاقة الامن بالمجتمع المدني، والرابعة حول حوادث السير التي يتسبب بها سائقي اطقم الامن والجيش في شوارع المدينة.
وألقى مدير عام شرطة المحافظة كلمة استعرض فيها الجهود الامنية المبذولة من اجل تثبيت الامن والاستقرار والالتزام بالانظمة والقوانين في نفس الوقت، والجوانب المبذولة لرفع اداء وكفاءة المؤسسات الامنية ومنتسبي الاجهزة الامنية من خلال الدورات التأهيلية المختلفة خاصة ما يتعلق بالقانون الدولي الانساني واجراءات الضبط القضائية وغيرها.
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