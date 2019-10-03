إصابة 10 متظاهرين عراقيين برصاص مليشيا مسلحة تابعة لإيران

الخميس 3 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قامت مليشيا تابعة لإيران وقوات الأمن العراقية بإطلاق النار على المتظاهرين بمدينة الناصرية، الخميس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.



ونقل موقع "العين" عن الناشط المدني شهاب صابر أن "مليشيات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية أطلقت النار على المتظاهرين وسط المدينة وأوقعت اكثر من ١٠ جرحى في صفوفهم".

Advertisements

ولفت إلى أن "إطلاق النار الكثيف يحول دون الوصول إلى الجرحى وإسعافهم".

وكانت انطلقت مظاهرة واسعة في الناصرية طالب خلالها المتظاهرون بتغيير النظام وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

يشار إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 19 منذ الثلاثاء الماضي في اليوم الثالث من المظاهرات الدامية في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، وفق مسؤولين.

ويشهد العراق، انقطاعا بخدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع احتجاجات واسعة.

وتشهد مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالي وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة انطلقت الثلاثاء، طالب خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.