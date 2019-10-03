بالصور.. رفع المركبات الغير صالحة وهياكل السيارات التالفة من شوارع تعز 

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

تتواصل حملات رفع السيارات الغير صالحة وهياكل المركبات التالفة بشوارع تعز.



وقام مدير عام مديرية القاهرة الشيخ احمد علي جامل ومدير شرطة السير في المحافظة العقيد الركن عبدالله راجح بحملة مشتركة لرفع السيارات الغير صالحة وهياكل المركبات التالفة في عدد من الشوارع وسط المدينة وذلك للحد من الإزدحام والاختناقات المرورية واظهار المدينة بشكلها الحضاري.

Advertisements

واوضح مدير عام المديرية، بأن حملة رفع المركبات الغير صالحة من شوارع المدينة بدأت اليوم من الشوارع الأكثر ازدحاما والتي تعاني من اختناقات مرورية كشارع 26 ، وعقبة ش جمال وغيرها،وذلك بالتنسيق مع شرطة السير في المحافظة مشيرا بأن الحملة مستمره حتى رفع كل تلك المخلفات من شوارع المديرية.

كما أكد مدير شرطة السير في المحافظة أن الحملة المشتركة لرفع هياكل السيارات والمركبات الغير صالحة تسير وفق ماهو مخطط لها، وبإشراف ومتابعة وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل، والتي ستعمل على التخفيف من الاختناقات المرورية.

واشار راجح ان الحملة بدأت بمديرية المظفر مطلع هذا الاسبوع واليوم بدأت في مديرية القاهرة حيث تم الى الآن رفع اكثر من 13 مركبة غير صالحة في عدد من الشوارع وسط المدينة، والتي كانت تعمل على اعاقة حركة السير وتشوه بنفس الوقت المنظر العام للمدينة مؤكدا بان الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رفع كل الهياكل والمركبات التالفة من شوارع المدينة بشكل كامل.

هذا وتتواصل الحملات المشتركة بين مديريات المدينة وشرطة السير في المحافظة، تنفيذا لعدد من مخرجات الاجتماعات التي عقدها الوكيل جامل اواخر الشهر الماضي مع مدراء عموم مديريات المدينة الواقعة في نطاق اشرافه.