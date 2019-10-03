مشهد يحبس الأنفاس لطفل يمني حاول إنقاذ ثعلب سقط في بئر عميقة (فيديو)

الخميس 3 أكتوبر 2019

طفل يمني

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يمني حاول إنقاذ ثعلب بعد سقوطه في بئر عميقة.



وظهر الطفل في المقطع وقد ربط الثعلب بقطعة قماش قبل ربط القطعة على خصره.

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وتسلق الطفل البئر المبنية جدرانها بالأحجار الصغيرة بصورة احترافية.

لكن الثعلب سقط مجددا بعد وصول الطفل إلى حافة البئر الخالية من الماء.

ولم يتسن لـ"الخليج 365" معرفة تفاصيل أكثر عن المقطع ومنطقة الحدث.

وتحفر الآبار على هذا النحو في عدد من القرى اليمنية، لري المحاصيل الزراعية والحيوانات.

وعادت ما تقط حيوانات كهذه في تلك الآبار التي تكون شديدة العمق.