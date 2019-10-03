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الخميس 3 أكتوبر 2019
طفل يمني
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يمني حاول إنقاذ ثعلب بعد سقوطه في بئر عميقة.
وظهر الطفل في المقطع وقد ربط الثعلب بقطعة قماش قبل ربط القطعة على خصره.
وتسلق الطفل البئر المبنية جدرانها بالأحجار الصغيرة بصورة احترافية.
لكن الثعلب سقط مجددا بعد وصول الطفل إلى حافة البئر الخالية من الماء.
ولم يتسن لـ"الخليج 365" معرفة تفاصيل أكثر عن المقطع ومنطقة الحدث.
وتحفر الآبار على هذا النحو في عدد من القرى اليمنية، لري المحاصيل الزراعية والحيوانات.
وعادت ما تقط حيوانات كهذه في تلك الآبار التي تكون شديدة العمق.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد يحبس الأنفاس لطفل يمني حاول إنقاذ ثعلب سقط في بئر عميقة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.