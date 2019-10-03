صنعاء.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بنهم

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.



وقالت مصادر في الجيش إن المقاتلات الحربية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقتي الجرش ويام التابعتين لمديرية نهم شرقي صنعاء.

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وذكرت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وتشهد مديرية نهم، منذ أشهر، مواجهات متقطعة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكثف طيران التحالف العربي غاراته على تجمعات ومواقع وتحركات المتمردين الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.