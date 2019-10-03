الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كشفت مصادر جنوبية، عن إحصائية مؤكدة لضحايا إعتداءات ميليشيا حزب الإصلاح على مسيرة سلمية شهدتها اليوم محافظة شبوة للمطالبة بعودة النخبة عقب عودة الإنفلات الأمني عقب سيطرة الإصلاح على المدينة .
وسجلت الإحصائية إستشهاد، المواطن، سعيد محمد بن تاجرة القميشي، الذي تم إستهدافه بطريقة عمدية ومباشرة، من مليشيا الإصلاح في مفرق الحوطة جهة الملح بسبب رفعة علم الجنوب .
فيما سجلت الإحصائية جرح حسن بو هاشم الجيلاني وعبدالله احمد عوض بن ذيب .
أما المعتقلين فهم : 1- عبدربة علي بامسلم 2- ابراهيم علي سلطان 3- ياسر عيدروس جليدة 4- عبدالعزيز ثابت باكركر 5- صالح عوض بشعث 6- عبدالرحمن العشملي 7- عبدالله هادي باقادر 8- محمد صالح سالم التومة 9- سالم علي صالح التومة 10- بشار احمد المسكين باقادر 11- رامي محمد عيدروس 12- خالد صالح مبارك لعصل باعوضة 13- عبدالواحد،سعيد،بن لعجم 14- عبدالكريم سعيد الكربي 15- صالح حسين مساوى 16- حسين محمد سعيد رويس السليماني 17- ناصرعبدالخالق لحمرباعوضه 18- سالم عمر باشيبة بافقير 19- عبدالله ناصر احمد بافقير 20- عبدالله محمد محسن المدحجي
وأستهدفت ميلشيا حزب الإصلاح، اليوم الخميس، مظاهرة سلمية لأبناء شبوة في مدينة عزان تطالب بعودة قوات النخبة الشبوانية ورحيل مليشيا الإصلاح (الإخوان المسلمين).
وأفاد شهود عيان في شبوة، بأن مليشيا حزب الإصلاح المتمركزة غرب عزان أقدمت على إطلاق النار صوب المحتشدين من أبناء شبوة، في محاولة من المليشيا لمنعهم من المشاركة في تظاهرة وسط عزان، ما أسفر عن استشهاد الشاب سعيد القميشي وإصابة آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء .. شهيد وجريحان و20 معتقلاً هم ضحايا إعتداءات الاصلاح على مسيرة في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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