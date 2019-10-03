المليشيا تفرض "الخُمس" على محال تجارية في العاصمة صنعاء

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الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
عاودت مليشيات الحوثي استهداف التجار وأصحاب المحال التجارية الصغيرة في العاصمة صنعاء، من خلال ابتزازهم وتهديدهم وفرض مبالغ مالية طائلة عليهم تحت مسميات غير قانونية.
وقال تجار وأصحاب محال تجارية إن المليشيات شنت حملات ابتزاز ومداهمة استهدفت محال الحلاقة والكوافير والمخابز ومغاسل الملابس وأجبرتهم على دفع مبلغ مالي على كل محل بنسبة 20 في المئة من الدخل تحت مسمى "الخُمس".
وشكا عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية من حملات الابتزاز والنهب الحوثية المتكررة في حقهم، مطالبين برفع الظلم والجور الواقع عليهم.
وأدت الإجراءات الحوثية المستمرة إلى عزوف كثير من رجال المال والأعمال عن الاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
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